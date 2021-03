"In meinen bisherigen drei Jahren auf Schalke habe ich den Verein sehr umfassend und intensiv kennenlernen dürfen und weiß, was die Mitarbeiter inner- und außerhalb des Lizenzspielerbereiches bewegt. Zusammen mit meinem Team will ich nun alles dafür tun, dass wir unsere Kräfte bündeln, um gemeinsam eine erfolgreichere Zukunft von Schalke 04 zu gestalten", sagte Knäbel.

Externe Kandidaten wie der ehemalige Mainzer Sportchef Rouven Schröder, Ralf Rangnick und der Leipziger Markus Krösche hatten Schalke zuletzt abgesagt.

(SID)

