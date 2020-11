Das Banner wurde an der Außenfassade eines Parkhauses auf dem Arena-Gelände befestigt.

Eine klare Botschaft der Anhänger an die Mannschaft und die sportliche Führung des FC Schalke. Im Stadion können sich die Fans aktuell ja aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht äußern und so mussten sie sich andere Wege suchen, um ihre Gedanken zur aktuellen Krise den Spielern und den Vereinsbossen mitzuteilen.

In der Bundesliga holte Schalke an den bisherigen acht Spieltagen nur drei Punkte. Punktgleich mit dem 1. FC Köln befinden sich die Königsblauen am Tabellenende und liegen aufgrund des deutlich schlechteren Torverhältnisses auf Platz 18. Saisonübergreifend ist Schalke seit 24 Liga-Spielen sieglos.