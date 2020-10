Außerdem trafen im Parkstadion Vedad Ibisevic (45.) und Benito Raman (56.) für Schalke. Paderborn war durch ein Tor von Kai Pröger in Führung gegangen (13.). Zuvor hatte Nabil Bentaleb für die Mannschaft des neuen Trainers Manuel Baum einen Elfmeter verschossen (11.). Nächste Bundesliga-Aufgabe ist am 18. Oktober das Heimspiel gegen Union Berlin.

Derweil findet der FSV Mainz 05 auch in der Länderspielpause nicht in die Spur. Das Team von Trainer Jan-Moritz Lichte verlor am Donnerstag am Bruchweg sein Testspiel gegen das Zweitliga-Schlusslicht Karlsruher SC mit 2:4 (0:1). Nach der Klatsche im Punktspiel bei Union Berlin zum Einstand (0:4) wartet Lichte immer noch auf seinen ersten Erfolg als Cheftrainer der 05er.