Trainer David Wagner nannte die kopflose Vorstellung seiner Elf, die er mit zunehmender Hilflosigkeit verfolgt hatte, "naiv". Wie nur, fragen sich viele in Königsblau angesichts der Horror-Serie von jetzt 17 Spielen ohne Sieg, soll Wagner das Ruder rumreißen? Darf er es überhaupt noch? Der 48-Jährige steht vor dem Heimspiel am Samstag gegen Werder Bremen mit dem Rücken an der Wand.