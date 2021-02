Unter Tedesco wurde Schalke Vizemeister und erreichte das DFB-Pokalhalbfinale. In seiner zweiten Saison wurde der Deutsch-Italiener allerdings entlassen. Ein halbes Jahr später heuerte Tedesco bei Spartak Moskau an, wo er derzeit auf Rang vier liegend noch um die Meisterschaft mitspielt.

Den Moskauer Fans gefällt das Schalker Interesse an ihrem Trainer aber augenscheinlich nicht so gut. In Form eines Banners ließen sie sich deshalb zu einem kleinen Seitenhieb hinreißen. "Der Trainer ist mehr als nur ein Wort ('Der Trainer ist nicht ner eir Wort')", schrieben die Spartak-Fans in etwas wackligem Deutsch auf ein Transparent, das im Stadion zu sehen war. Daneben war ein Bild Tedescos abgebildet.