Schalke hatte in den Anfangsminuten viele Ballaktionen. Im vorderen Drittel war damit aber meist Schluss. Union war zunächst hauptsächlich mit der Arbeit gegen den Ball beschäftigt. Die Hauptstädter ließen defensiv kaum Lücken aufkommen und wurden mit zunehmender Dauer aktiver.

Es folgte eine Phase, in der die Königsblauen einige Minuten keine lange Ballbesitzphase hatten. Die Berliner erarbeiteten sich ein Chancenplus, brachten das Spielgerät aber unter anderem aufgrund eines stark parierenden Frederik Rönnow zunächst nicht über die Torlinie.

Das Tempo war in den Schlussminuten der ersten Halbzeit nicht allzu hoch. Beide Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld und gingen torlos in die Kabinen.

Beide Mannschaften starteten personell unverändert in die zweite Halbzeit. Union war nach dem Pausentee etwas zwingender und ging verdient in Führung.

Christopher Trimmel servierte in der 55. Minute von rechts per Eckstoß. Salif Sané köpfte aus der Box, dort landete der Ball über Umwege erneut bei Trimmel. Dieser flankte auf den kurzen Pfosten, wo Marvin Friedrich von der Fünfergrenze zum 1:0 einköpfte.

Das änderte sich: Zuerst lenkte Andreas Luthe Steven Skrzybskis abgefälschten Schuss an den Querbalken (68.), wenig später stach Joker Gonçalo Paciência, indem er erstmals im S04-Trikot traf.

Omar Mascarell servierte in der 69. Minute von der linken Seite per Eckstoß. Seine hohe Hereingabe endete am kurzen Pfosten, wo Paciência zum 1:1 ins linke Eck einnickte.