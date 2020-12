Bayer Leverkusen war den Schalkern im ersten Abschnitt in allen Belangen überlegen. Das spielbestimmende Bosz-Team entschied 61 Prozent der Zweikämpfe für sich und münzte die vielen Ballaktionen (71 Prozent Ballbesitz) häufig in Torgefahr um. 14 Mal kam die Werkself zum Abschluss, achtmal davon innerhalb des Strafraums.

Die Hausherren traten danach allerdings mutiger als im unmittelbaren Anschluss an den ersten Bayer-Treffer auf. Steven Skrzybski scheiterte in der 72. Minute am parierenden Lukáš Hrádecký per Elfmeter, der aus einem Foulspiel von Daley Sinkgraven an Suat Serdar resultierte.