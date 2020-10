Das sagte Jobst, Schalkes Vorstand Marketing, Vertrieb und Organisation, im "Kicker"-Interview (Montagsausgabe). Langfristig betrachtet, stehe der Klub laut Jobst an "einer Gabelung, an der es zwei Wege für uns gibt: Entweder wir verabschieden uns von unseren langfristigen sportlichen Zielen - dann können wir weitermachen wie bisher. Oder aber wir wollen auch in Zukunft ein ambitionierter Verein sein, dann müssen wir uns mit einer Strukturveränderung beschäftigen."