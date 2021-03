Publiziert 05/03/2021 Am 21:24 GMT | Update 05/03/2021 Am 21:55 GMT

Der neue Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis (42) hatte vor dem Spiel von einer "Initialzündung" gesprochen. Diese ließ im Kellerduell gegen den Tabellenvorletzten aus Mainz zwar auf sich warten, dennoch präsentierte sich S04 leicht verbessert.

In der Defensive stand Schalke aufgrund einer Systemumstellung von Vierekette auf Dreierkette kompakt. Schalke-Kapitän Sead Kolasinac fand sich im defensiven Mittelfeld wieder und wurde früh für ein Foul an Dominik Kohr verwarnt (9.). Die Begegnung wurde wiederholt durch solche Fouls zwischen den Strafräumen unterbrochen. Hinzu kamen immer wieder Ungenauigkeiten im Passspiel auf beiden Seiten – Resultat: Ein relativ ereignisarmes Bundesligaspiel, dass von Intensität und Spannung lebte.

Erstmals gefährlich wurde es dann in der 18. Minute, als Shkodran Mustafi mit einem Kopfball nach einer Bozdogan-Ecke aus sechs Metern an Robin Zentners Fußabwehr scheiterte. Der Flankengeber war erst kurz vor Anpfiff in die Startelf gerückt, da sich Amine Harit beim Aufwärmen verletzt hatte (muskuläre Probleme).

Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte passierte wenig. Erst in den letzten fünf Minuten entschieden sich die Mainzer, einen Gang hoch zu schalten: Leandro Barreiro grätschte in eine flache Flanke von Danny da Costa, doch der Portugiese spitzelte den Ball knapp neben den linken Pfosten (38.). Vier Minuten später hatte ausgerechnet Ex-Schalker Ádám Szalai die Mainzer-Führung auf dem rechten Fuß, doch der stramme Schuss des Ungarn aus 16 Metern zischte knapp am rechten Pfosten vorbei (42.). Wiederum nur zwei Minuten später verpasste der Ungar - gemeinsam mit Sturmpartner Jonathan Burkardt - eine Flanke von Phillipp Mwene am zweiten Pfosten knapp (44.). So ging es mit einem torlosen Remis in die Pause.

Can Bozdogan, der kurz vor Anpfiff in die Startformation gerutscht war, blieb angeschlagen in der Kabine und wurde durch Benjamin Stambouli ersetzt. Auch Mainz-Kapitän Danny Latza wurde ausgewechselt und durch Jean-Paul Boetius ersetzt.

Der zweite Abschnitt begann intensiv: Stefan Bell und Szalai holten sich für Fouls an Suat Serdar und Kolasinac weiter Verwarnungen bei Felix Brych ab (47./50.). Mainz wirkte nach der Halbzeit von Beginn an wacher und gefährlicher: Schüsse von Burkardt und Mwene wurden jeweils von Schalkern zur Ecke abgelenkt (54./57.). In der 68. Minute war es erneut Burkardt, der es nach einer feinen Brustannahme versuchte, doch der Schuss des Stürmers ging abermals am Kasten vorbei (68.).

Schalke gelang überhaupt nichts mehr in der Offensive, die Königsblauen brachen regelrecht ein. Erst zehn Minuten vor Schluss prüfte Serdar FSV-Keeper Zentner mit einem Flachschuss aus 23 Metern, doch der Schlussmann tauchte nach links ab und behielt die Oberhand (81.).

Nur 60 Sekunden später scheiterte Burkardt aus der Drehung und Sekunden später Glatzel aus spitzem Winkel an Frederik Rönnow und verpassten somit – gegen eine platte Schalker Mannschaft – den späten Siegtreffer (82.). So blieb es beim 0:0, das keinem so richtig weiterhilft.

Der Tweet zum Spiel:

Der 42-jährige Wuppertaler Dimitrios Grammozis gab am heutigen Abend sein Debüt als Schalke-Trainer. Er ist nach David Wagner, Manuel Baum, Huub Stevens und Christian Gross bereits der Fünfte, der dieses Amt in dieser Saison bekleidet.

Das fiel auf: Mainz ungenau, Schalke platt

Vom Anpfiff weg war das Kellerduell geprägt von vielen Fehlpässen auf beiden Seiten. Besonders im ersten Durchgang mussten die Mainzer großen Aufwand betreiben, um den Ball zurück zu gewinnen – nur um ihn dann wieder zügig in die Füße des Gegners zu spielen.

Auf Seiten der Schalker fehlten in der Offensive die Ideen. Besonders die individuelle Klasse des kreativen Harit – der sich kurz vor Anpfiff verletzte – fehlte den Königsblauen. Insgesamt konnte Schalke nur zwei Torschüsse in den 90 Minuten abgeben. In den Schlussminuten gingen den Hausherren die Kräfte aus, sodass man sich - von Krämpfen geplagt - zum schmeichelhaften Punkt hangelte.

Die Statistik: 20

Ganze 20 Torschüsse gaben die Mainzer innerhalb der 90 Minuten ab – allerdings gingen nur zwei Schüsse AUF das Tor, sodass Rönnow eingreifen musste. Eine bezeichnende Statistik für dieses Kellerduell.

