Laut "kicker" gibt es zudem klubintern die Überlegung, schon jetzt einen Trainer zu installieren, der dann auch in der 2. Liga die Mission "Wiederaufstieg" angehen soll. Der zurzeit vereinslose Dimitrios Grammozis (42), der schon im vergangenen Jahr auf Schalke gehandelt wurde, wäre dann eine naheliegende Lösung. Ein solcher Trainer würde dann aber - sehr wahrscheinlich - mit dem Makel des Abstiegs in die neue Saison gehen.

Will man das vermeiden, muss jetzt ein Mann her, der den kaum noch zu vermeidenden Abstieg des abgeschlagenen Tabellenletzten möglichst ohne weitere Peinlichkeiten "abwickelt". Der dafür prädestinierte "Euro-Fighter" Mike Büskens, der bereits in die Kaderplanung einbezogen ist, soll sich Medienberichte zufolge aber ebenso zieren wie der hoch angesehene U19-Coach Norbert Elgert. Das Training am Montag leitete dennoch überraschend Büskens mit dem verbliebenen Co-Trainer Onur Cinel - ein Fingerzeig?