"Es gehört dazu, dass man mal ganz klar sagt, was Sache ist", berichtete der für gewöhnlich ruhige Flick mit einem Schmunzeln. Beim turbulenten 5:2 (0:2) gegen den frechen Außenseiter FSV Mainz 05 sei das in der Halbzeit der Fall gewesen.

Die schlampigen Bayern lagen zum achten Mal (!) in Serie in einem Bundesliga-Spiel hinten, kamen aber auch zum achten Mal (fünf Siege, drei Remis) zurück - beides Rekord. Doch Flick dürfte sich gefragt haben: Wie lange kann das gut gehen?

Gegen starke Mainzer rettete seine Umstellung die anfälligen Bayern: Flick beorderte Mittelfeld-Boss Joshua Kimmich nach rechts hinten und stabilisierte mit Leon Goretzka das wacklige Zentrum. "Wichtig ist, dass man nicht einfach in den Wald schreit, sondern den Spielern was an die Hand gibt, um es besser zu machen", sagte der Trainer-"Vulkan" über seinen seltenen emotionalen Ausbruch.

Acht Mal in Folge in Rückstand: Das sagt Flick

Sorgenkind Sané zeigte sich verbessert und war selbst "zufrieden", Flick aber nahm ihn erneut in die Pflicht: "Er weiß, dass er in jedem Spiel gefordert ist." Sogar in sein Lob für Weltfußballer Lewandowski, der den Sieg nach dem 3:2 durch Niklas Süle (70.) mit seinen Saisontreffern Nummer 18 und 19 (76., Foulelfmeter, 82.) abgesichert hatte, mischte Flick Kritik. Der Pole lehne sich nie zurück, "aber es ist trotzdem so, dass jeder Einzelne Luft nach oben hat". Also auch Lewandowski.