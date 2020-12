Torschütze Giovanni Reyna sank nach Schlusspfiff auf den Rasen und massierte seine Wadenkrämpfe.

Der Dortmunder Youngster hatte beim 1:1 (0:1) bei Eintracht Frankfurt alles gegeben und musste sich dann doch wie seine Teamkollegen mit einem Punkt begnügen. Zu schwer wogen die Ausfälle von Stammkräften wie Erling Haaland, Raphael Guerreiro und Manuel Akanji gegen einen besonders in der ersten Halbzeit giftiger Gastgeber.

"Wir haben viele Spiele. Deshalb hatten wir auch einige Spieler auf dem Feld, die länger verletzt waren. Der Rhythmus hat ein bisschen gefehlt", sagte Torhüter Roman Bürki bei "Sky".

Drei Dinge, die uns beim Spiel Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund auffielen.

1. Brandt auf verlorenem Posten

Der Schock im Dortmunder Lager war groß, als sich am vergangenen Mittwoch die Nachricht verbreitete, dass Top-Torjäger Erling Haaland aufgrund eines Muskelfasserrisses dem BVB in diesem Jahr nicht mehr zu Verfügung stehen wird.

Da sich mit dem 16-jährigen Youssoufa Moukoko, der erst seit rund drei Wochen fester Bestandteil der Profis ist, nur ein weiterer klassischer Mittelstürmer im Kader befindet, war Coach Lucien Favre gegen die Eintracht erneut zum Experimentieren gezwungen.

Anders als in der Champions League gegen Lazio Rom (1:1), als Kapitän Marco Reus noch an vorderster Front agierte, durfte sich in der Liga Julian Brandt als "falsche Neun" versuchen.

Nachhaltig überzeugen konnte der Nationalspieler in jener Rolle jedoch nicht. Der 24-Jährige war insgesamt zu fehleranfällig und kam gegen die kompakte Defensive der Gastgeber kaum zur Entfaltung.

Julian Brandt - Borussia Dortmund Fotocredit: Imago

Wie schwer der Ausfall des norwegischen Top-Torjägers wiegt, wurde besonders in der ersten Halbzeit deutlich, in der der BVB kaum einmal Akzente nach vorne setzen konnte. "Reus, Reyna und Sancho - sie alle leben von den Räumen, die ein Haaland für sie schafft", analysierte "Sky"-Experte Dietmar Hamann treffend.

Im Gegensatz zu Haaland konnte Brandt an vorderster Front gegen die bulligen Martin Hinteregger und David Abraham kaum einmal einen Ball festmachen und so seine Mannschaftskollegen nur selten in Szene setzen.

Erst im zweiten Durchgang taute Brandt ein Stück weit auf, als Favre ihn weiter ins Mittelfeld zurückzog und mit mehr Freiheiten im Spiel nach vorne ausstattete.

Zu mehr als einem Zähler und der Erkenntnis, dass der Ausfall Haalands schwerer wiegt als möglicherweise gedacht, reichte es am Ende dennoch nicht.

"Wir brauchen einen Stürmer, das haben wir heute wieder gesehen. Auch gegen Lazio haben wir diesen klassischen Mittelstürmer vermisst, deshalb bin ich froh, dass wir Mouki (Moukoko; Anm. d. Red.) noch haben", erklärte Keeper Bürki nach dem 1:1-Remis.

2. Schwarz-Gelbes Kryptonit

Die Commerzbank-Arena ist für den BVB wahrlich kein gutes Pflaster.

Seit sage und schreibe sieben Jahren konnten die Schwarz-Gelben in der Bundesliga nicht mehr in der hessischen Landeshauptstadt gewinnen. Der letzte Dortmunder Sieg in Frankfurt datiert aus dem September 2013, als ein gewisser Henrikh Mkhitaryan Dortmund per Doppelpack zu einem 2:1-Erfolg führte.

Damit jene Serie aus Sicht der Eintracht auch weiterhin Bestand hat, hatte sich Adi Hütter im Vorfeld der Partie am Samstagnachmittag einen genauen Plan zurechtgelegt.

Die Hausherren agierten insbesondere in der Anfangsphase mit enorm hohen Pressing und ließen den BVB offensiv so kaum zur Entfaltung kommen. Die Folge waren vermehrt lange Bälle von Mats Hummels und Co., die die SGE fast problemlos wieder zurückeroberte.

Dass Frankfurt durchaus etwas mit dem Spielgerät anzufangen weiß, wurde bereits in der ersten Viertelstunde deutlich. Die Hütter-Elf agierte ihrerseits immer wieder mit weiten Bällen hinter die Dortmunder Abwehrkette und sorgte so für Torgefahr. Die erste Duftmarke setzten ausgerechnet die beiden Ex-Dortmunder Sebastian Rode und Erik Durm mit einer sehenswerten Kombination, an dessen Ende Durm fast für die frühe Führung gesorgt hätte.

Die besorgte dann nur drei Minuten später Teamkollege Daichi Kamada, als er nach einem langen Ball von Hinteregger Gegenspieler Emre Can entwischte und frei vor Bürki überlegt zur Führung einschob.

"In der ersten Halbzeit habe ich eine gute Eintracht-Mannschaft gesehen, die höher als 1:0 hätte führen müssen. Das war eine der besten Halbzeiten der Saison", lobte Hütter seine Schützlinge am "Sky"-Mikrofon.

In der Tat bekam die Borussia die Offensivabteilung der Gastgeber erst im zweiten Durchgang besser in den Griff, ließ nur noch drei Torschüsse zu und legte so den Grundstein zum Punktgewinn. "Wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt. Die Eintracht war am Anfang sehr aggressiv und hat uns wehgetan. In der zweiten Halbzeit haben wir viel, viel besser gespielt", konstatierte Can.

3. Reyna stiehlt Sancho die Show

Es ist zuletzt etwas ruhig um Reyna geworden, was nicht zuletzt mit dem Hype um Ausnahmetalent Moukoko zu tun hatte.

Dabei ist der erst 17-Jährige nach wie vor eine der Lichtgestalten des BVB in der laufenden Spielzeit, was er gegen Frankfurt einmal mehr unter Beweis stellte.

Reyna war über die komplette Spielzeit ein Aktivposten im Spiel nach vorne und verbuchte fast folglich die meisten Torschüsse (vier). Höhepunkt einer zweifelsohne starken Vorstellung war sein Traumtor kurz nach dem Seitenwechsel, als er zunächst Hinteregger stehen ließ und anschließend knallhart in den Winkel abschloss (56.).

Giovanni Reyna (mitte) bejubelt seinen Treffer gegen Eintracht Frankfurt Fotocredit: Imago

Der US-Amerikaner stahl damit seinem hochgelobten Offensivpartner Jadon Sancho die Show, der zwar ebenfalls sehr auffällig war, aber gleich mehrfach die notwendige Kaltschnäuzigkeit im Abschluss vermissen ließ.

Gemeinsam mit dem eingewechselten Moukoko, der ebenfalls viel Schwung ins Dortmunder Spiel brachte, hätte Reyna den in der ersten Halbzeit blutleeren BVB um ein Haar noch zum Dreier in der Fremde geführt.

"In der zweiten Halbzeit haben wir nicht schlecht gespielt. Mit ein bisschen Glück hätten wir auch noch gewinnen können", brachte es Bürki bei "Sky" auf den Punkt.

