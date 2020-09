"Dass Fußball-Deutschland auf der ganzen Welt so bekannt und beliebt ist, das ist auch sein Verdienst", urteilte Vogts, der 1990 nach dem WM-Triumph als Bundestrainer die Nachfolge von Teamchef Beckenbauer in der deutschen Nationalmannschaft angetreten hatte.

Mit seiner Aussage, Deutschland werde mit den Spielern aus der DDR über Jahre hinaus unschlagbar sein, hatte der Kaiser nach dem Endspielsieg gegen Argentinien (1:0) die Erwartungshaltung an seinen Nachfolger allerdings sehr stark erhöht. "Eine Stunde später rief er mich an und sagte: 'Berti, ich glaube, ich habe da großen Mist erzählt. Es tut mir so leid'", berichtete Vogts in seiner Kolumne.