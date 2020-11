So lief das Spiel:

Nach der unnötigen und bitteren 0:1-Niederlage unter der Woche in der Europa League in Prag, rief Bayer-Coach Peter Bosz einen Pflichtsieg aus. Gegen die Breigauer veränderte Bosz seine Startelf auf insgesamt sechs Positionen, brachte unter anderem die Bender-Zwillinge in der Viererkette.

Freiburg-Trainer Christian Streich wechselte auf einer Position und setzte Nils Petersen als Edeljoker auf die Bank. Die Freiburger agierten aus einer kompakten Defensive heraus mit schnellem Umschaltspiel nach Ballgewinnen.

Bereits in der 3. Minute fruchtete die Freiburger Taktik. Lukas Kübler schickte Lucas Höler mit einem Steilpass auf der rechten Seite auf die Reise. Die Bayer-Defensive war nicht auf der Höhe, Edmond Tapsoba unterlief ein Stellungsfehler und so hatte Höler freie Bahn. Der Stürmer zog in die rechte Strafraumhälfte ein, blieb vor Lukáš Hrádecký ruhig und verwandelte eiskalt mit dem rechten Außenrist ins linke Eck.

Bayer drängte die Freiburger in der Folge in die eigene Hälfte, spielte allerdings zu langsam und nicht zielorientiert genug. Die Hausherren hatten keine Probleme, sich zu ordnen, verteidigten diszipliniert und sehr kompakt.

Die Leverkusener wirkten dabei müde in Kopf und Beinen. In der 22. Minute sah Sven Bender nach einer Notbremse gegen Höler die vermeintliche Rote Karte. Nach Überprüfung des VAR, nahm Schiedsrichter Benjamin Cortus seine Entscheidung jedoch zurück und zeigte Bender Gelb – denn Tapsoba war als letzter Mann noch in der Lage gegen Höler einzugreifen.

Freiburg war gut im Spiel, brachte sich in der 29. Minute allerdings um den eigenen Lohn und Leverkusen zurück in die Partie. Nicolas Höfler spielte einen katastrophalen Rückpass zwischen die Innenverteidiger – genau in den Lauf von Lucas Alario, der in den Strafraum einzog und sicher zum 1:1-Ausgleich verwandelte.

Es war der Wendepunkt der Partie. Ab diesem Zeitpunkt spielten und kombinierten die Gäste besser und sicherer. In der 42. Minute drehten sie schließlich das Spiel. Florian Wirtz spielte Lars Bender in der rechten Strafraumhälfte frei, der Verteidiger passte direkt in die Mitte. Erneut war Goalgetter Alario zur Stelle und markierte das 2:1 für Leverkusen.

Leverkusen und Freiburg tauschten danach die jeweilige Taktik – Bayer setzte auf schnelles Umschaltspiel, Freiburg war gezwungen, das Spiel zu machen, hatte hierbei allerdings erhebliche Probleme. So entstanden nur selten gefährliche Aktionen in der Bayer-Hälfte.

Bayer sorgte in der 64. Minute für eine komfortable Führung. Nadiem Amiri bekam den Ball im Zentrum, ließ Santamaria stehen, nahm aus 18 Metern Maß und zirkelte die Kugel wunderschön und unhaltbar in den linken Winkel - das 3:1.

Freiburg schien besiegt, doch kam nur acht Minuten später wieder zurück ins Spiel. Vincenzo Grifo brachte den Ball flach von der rechten Seite in die Mitte. Der eingewechselte Jonathan Tah grätschte daneben, der ebenfalls eingewechselte Petersen war am zweiten Pfosten zur Stelle und schob den Ball über die Linie (72.).

Es blieb bei einem kurzen Aufhorchen der Freiburger. In der 76. Minute brachte der eingewechselte Kerem Demirbay einen Eckball von der linken Seite in die Mitte, aus elf Metern wuchtete Tah den Ball per Kopf ins linke Eck – zum 4:2-Endstand.

Die Stimmen:

Nils Petersen (SC Freiburg): "Es ist immer etwas enttäuschend, wenn man den Spielverlauf sieht und dann als Verlierer vom Platz geht. Sechs Punkte in sechs Spielen - das haben wir uns natürlich anders vorgestellt."

Das fiel auf: Phoenix aus der Asche

Mit reichlich Vorschusslorbeeren wechselte Alario im Transfersommer 2017 für 24 Millionen Euro von River Plate nach Leverkusen. Er kam als Heilsbringer, das mediale Echo war beachtlich, doch nachhaltig überzeugte der argentinische Mittelstürmer nie. Als Joker und Bankspieler forcierte Alario deshalb in diesem Jahr einen Transfer – Atlético Madrid war ein heißer Kandidat – doch ein Wechsel kam nicht zustande.

Aus Bayer- und Alario-Sicht eine positive Wende. Denn durch die Verletzung des Sommertransfers Patrick Schick, ist Alario aktuell in der Bayer-Offensive gesetzt – und liefert. Nach fünf Bundesligaspielen steht der 28-Jährige bei fünf Saisontoren, wettbewerbsübergreifend traf er für Bayer in dieser Spielzeit in acht Partien gleich siebenmal, lieferte zudem einen Assist.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 3

In den vergangenen drei Spielzeiten konnten die Freiburger nicht gegen Bayer gewinnen. Die Werkself dominiert seither mit vier Siegen und drei Unentschieden, kassierte in diesen sieben Spielen nur drei Gegentore. Seit 2011 behielten die Leverkusener zudem in elf von 19 Duellen eine weiße Weste in der Defensive.

