Fußball

BVB - Terzic adelt Streich vor Match gegen Freiburg: "Macht es den anderen Trainern schwer"

Borussia Dortmund trifft in der Bundesliga auf den SC Freiburg. BVB-Trainer Edin Terzic schwärmte von dem Verein und der guten Mannschaft, was seiner Meinung nach, vor allem an Trainer Christian Streich liegt.

00:01:07, 9 angesehen, vor einer Stunde