Der FC Augsburg wollte gegen kriselnde Freiburger die Form der letzten Wochen bestätigen. Nach dem 1:1 in der Vorwoche in Gladbach gab es für Heiko Herrlich keinen Grund für Änderungen. Jedoch musste der FCA-Coach auf Alfred Finnbogason verzichten, der einen Schlag auf den Fuß bekam. Für den Isländer begann André Hahn neben dem Ex-Freiburger Florian Niederlechner.

Auf der anderen Seite nahm Christian Streich neben einer Systemumstellung auf 3-4-3 gleich vier personelle Wechsel nach dem schwachen 1:3 gegen Mainz vor: Roland Sallai fehlte kurzfristig (Wadenprobleme), Dominique Heintz, Lino Tempelmann sowie Torjäger Nils Petersen saßen zunächst auf der Bank.

Von Beginn an entwickelte sich ein kampfbetontes und intensives Spiel, das vor allem durch Freiburg bestimmt wurde. Die Umstellungen von Christian Streich machten sich sofort bezahlt. Der Sport-Club präsentierte sich deutlich verbessert im Vergleich zur Vorwoche, agierte mit hohem Pressing und ging vor allem mit der von ihrem Trainer geforderten „Körperlichkeit“ zu Werke. Augsburg fand zu keiner Zeit Zugriff aufs Spiel und kam mit dem Pressing der Gäste nicht zurecht. Doch Freiburg bewies einmal mehr, weshalb die Badener die viertschwächste Offensive der Bundesliga stellen. Aus der optischen Überlegenheit konnte der SC kein Kapital schlagen. Ohne nennenswerte Torchance ging es in die Kabinen.

Die Hausherren zeigten sich im zweiten Spielabschnitt verbessert, hatten auch mehr Ballbesitz. Freiburg hielt mit gutem Positionsspiel und der gewohnten Laufstärke dagegen. Augsburg fand keine Mittel, musste die Angriffe immer wieder abbrechen und neu aufbauen. In der 64. Minute war es dann endlich so weit: Mit dem ersten Torschuss der Partie gingen die Gäste in Front. Vincenzo Grifo nutzte einen Stellungsfehler des Ex-Freiburgers Daniel Caligiuri zum 0:1.

Im weiteren Verlauf wurde Augsburg aktiver, fand gegen weiterhin kompakt stehende Freiburger aber kein Durchkommen. So war es ein abgefälschter Schuss von Ruben Varges, der den Ausgleich brachte (80.). In der Schlussphase wollte Augsburg den Dreier, jedoch spielten die Bayern nicht mutig genug und agierten teilweise zu schwerfällig. Auch den Gästen aus Baden fiel nichts mehr ein, sodass es beim leistungsgerechten 1:1 blieb.

Freiburg kann mit diesem Unentschieden sicherlich nicht zufrieden sein und tritt weiterhin auf der Stelle. Doch auf dieser Leistung lässt sich aufbauen.

Die Stimmen:

Stefan Reuter (Manager FC Augsburg): "War ein sehr zähes Spiel, weil sich beide Mannschaften relativ gut neutralisiert haben. Es war ein gutes Positionsspiel, man hat wenig zugelassen, aber wir hätten mutiger auftreten müssen. Wir haben uns viel zu wenige Tormöglichkeiten erspielt."

Vincenzo Grifo (SC Freiburg): "Wir können nicht mit dem Punkt leben. Wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht, waren griffig, waren aggressiv, haben das gemacht, was der Trainer von uns gefordert hat und dann kriegen wir so ein … Tor. Das Glück ist momentan nicht auf unserer Seite. Mit der Leistung können wir zufrieden sein, mit dem Punkt nicht."

Florian Niederlechner (FC Augsburg): "Für beide Mannschaften ist der Punkt verdient. Das 1:0 war ein bisschen glücklich für Freiburg, unser Tor war glücklich, weil es abgefälscht war. Beide Mannschaften sind gut angelaufen, es war schwer im Raum zu spielen. Es war ein typisches 0:0-Spiel."

Das 1:1 zwischen Augsburg und Freiburg war sicherlich eines der schwächsten Spiele der noch relativ jungen Bundesligasaison. Es gab kaum Torraumszenen, dafür packende Zweikämpfe und eine intensive Spielführung. Letztendlich müssen beide Teams mit diesem Remis leben.

Das fiel auf: Umstellungen von Streich fruchten

Nach zehn Gegentoren in den letzten drei Partien stellte der SCF-Coach wieder auf 3-4-3 um. Dieser Systemwechsel machte sich sofort bezahlt. Augsburg fand gegen das hohe Pressing keine Mittel, in der Defensive stand Freiburg über 90 Minuten kompakt und sicher. So mussten die Badener den Ausgleich durch einen abgefälschten Schuss hinnehmen.

Die Statistik zum Spiel: 1:1

Das Remis in Augsburg war bereits das dritte 1:1 in Folge zwischen diesen beiden Teams. Im Vergleich zu den vorherigen Remis war dieses Unentschieden spielerisch überschaubar. So stand es am Ende nicht nur bei den Toren 1:1. Auch was Torchancen betrifft hatten beide Vereine jeweils nur eine Möglichkeit. Die Zahlen verdeutlichen, wie ausgeglichen dieses Match war.

