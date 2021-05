"In dieser Pandemie sind es die Kinder, die mit am meisten unter den Kontaktbeschränkungen und den Eingriff in ihre gewohnte Normalität zu leiden haben. Mit diesem Geld wollen wir sie bei ihrem Schulalltag unterstützen, damit sie auch trotz Corona immer optimistisch in den Morgen starten und nach vorne schauen können", erklärte Rummenigge.

Die Schauspielerin Uschi Glas führt den Verein. "Vor Corona haben wir täglich über 11.000 Kinder in Deutschland mit einem stärkenden Schulfrühstück versorgt, und auch jetzt sind wir für hungrige Schulkinder da. Derzeit können wir schon wieder an 99 Schulen unter strengen Hygiene-Vorschriften täglich 4200 Kinder versorgen", berichtete sie.

Das könnte Dich auch interessieren: Sterling bei Instagram rassistisch beleidigt: "Inakzeptabel"

Champions League Löw startet Trainingslager ohne Champions-League-Final-Quartett VOR EINER STUNDE

(SID)

Elfmeter-Doublette bei SGE-Sieg: Freigang macht's besser als Feiersinger

Bundesliga Nach Rassimus-Eklat: Heimatklub erteilt Lehmann Hausverbot VOR 2 STUNDEN