Die Nacht nach der Mainzer Meuterei war kurz. Rouven Schröder rieb sich die müden Augen, während er mit einem Tag Abstand versuchte, die Wogen zu glätten - der gewaltige Imageschaden war nach dem Trainingsstreik der Profis des FSV Mainz 05 aber nicht mehr zu kitten.

Beim selbsternannten Karnevalsverein ist Schluss mit lustig, es liegt offenbar einiges im Argen.

"Über Nacht und im Gespräch heute Morgen ist allen klipp und klar bewusst geworden, was das gestern war: eine Eskalationsstufe", sagte Schröder, der nach zahlreichen Krisensitzungen sichtlich mitgenommen wirkte: "Es ist vollkommen klar, dass das kein schöner Moment ist." Und ebenso klar sei, "dass diese Geschehnisse nicht von jetzt auf gleich behoben sind."

Immerhin kehrten die Spieler, die am Mittwoch aus Unmut über die Suspendierung des Stürmers Adam Szalai das Training verweigert hatten, am Donnerstag auf den Platz zurück, um sich auf das Punktspiel gegen Aufsteiger VfB Stuttgart am Samstag (15:30 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) vorzubereiten - so gut das nach diesen turbulenten Tagen am Bruchweg eben geht.

Beierlorzer kann Team nachvollziehen

Umso skurriler muteten da die Aussagen von Trainer Achim Beierlorzer an. Denn wer dem 52-Jährigen so zuhörte, konnte den Eindruck gewinnen, es sei alles halb so schlimm. Beierlorzer zeigte sogar teilweise Verständnis für seine Spieler.

"Ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich diesen Zusammenhalt für ein Teammitglied durchaus nachvollziehen kann", sagte der Coach, auch wenn er einschränkte: "Auf der anderen Seite wäre es mir als Spieler und auch als Trainer nie in den Sinn gekommen, dass man diesbezüglich tatsächlich nicht zum Training geht."

Das Beben, für das die Spieler im beschaulichen Mainz gesorgt hatten, wird auf jeden Fall nachhallen. An der Situation von Szalai werde sich trotz der Solidarität des Teams nichts ändern, sagte Beierlorzer. Der ungarische Stürmer war am Montag aussortiert und mit sofortiger Wirkung vom Trainingsbetrieb der Profis ausgeschlossen worden.

Schröder: "Hatte nichts mit Gehalt zu tun"

"Es waren rein sportliche Gründe", bekräftigte Schröder, der Klub habe Szalai schon im Sommer einen Wechsel nahegelegt, weil Einsatzzeiten nicht garantiert werden könnten. Szalais Berater Oliver Fischer hatte zuvor in der "Bild"-Zeitung aber behauptet, es sei "für jedermann offensichtlich, dass die ausgesprochene Freistellung keine reinen sportlichen Gründe haben kann".

"Es hatte nichts, gar nichts mit dem Thema Gehalt zu tun", betonte Schröder jedoch und nahm damit Bezug auf vorangegangene Spekulationen. Laut der Mainzer Allgemeinen Zeitung sollen bei dem Streik auch die Gehaltsstundung für die Profis während der Coronakrise sowie interne Kritik an Trainer Beierlorzer eine Rolle gespielt haben. "Ich nehme kein Zerwürfnis wahr", sagte Beierlorzer dazu nur.

Der Fokus soll nun schnell wieder auf das Bundesligaspiel gegen Stuttgart gerichtet werden, dabei nahm Schröder die Spieler in die Pflicht. "Diese Verantwortung diesem Verein gegenüber ist das Größte, was es gibt", sagte er: "Und das ist das Spiel am Samstag. Da können wir als Solidaritätsgruppe zeigen, was wir draufhaben, was es bewirkt hat, und für welche Farben wir spielen."

