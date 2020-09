Am Donnerstag sollten die Mainzer das Training wieder aufnehmen, wie Sportvorstand Rouven Schröder klarstellte. "Wir werden selbstverständlich heute Nachmittag trainieren", sagte er und fügte im Hinblick auf das Punktspiel gegen Aufsteiger VfB Stuttgart am Samstag (15:30 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) an: "Wir werden alles daran setzen, das Spiel für Mainz 05 zu gewinnen."

Am Mittwoch hatten die Mainzer Profis die Teilnahme an der für 16.00 Uhr angesetzten Übungseinheit verweigert. "Ursache waren emotionale Diskussionen innerhalb der Mannschaft um Adam Szalai, der am Nachmittag nicht mit der Profimannschaft trainieren sollte", teilte der Verein später mit. Der 32 Jahre alte Ungar Szalai war am Montag laut Klubangaben allein aus sportlichen Gründen aussortiert worden.