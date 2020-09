"Die Gesamtlage in Mainz ist bedenklich, das wissen wir auch", hatte Sportvorstand Rouven Schröder schon vor dem Spiel bei Sky gesagt: "Es ist ganz wichtig, dass wir in die Analyse gehen, und dabei wird es auch um den Trainer gehen."

Silas Wamangituka (45.), Daniel Didavi (61.), Mateo Klimowicz (80.) und Sasa Kalajdzic (86.) bescherten Stuttgart trotz der Gelb-Roten Karte gegen Pascal Stenzel in der Nachspielzeit (90.+1) den ersten Sieg nach der Rückkehr ins Oberhaus. Robin Quaison (13.) hatte Mainz in Führung gebracht.

Wer in Mainz nach dem knapp geschafften Klassenerhalt auf eine Aufbruchstimmung in der neuen Saison gehofft hatte, war in den vergangenen Tagen eines Besseren belehrt worden. Auf den Liga-Fehlstart mit dem 1:3 bei RB Leipzig folgte am Mittwoch der Eklat mit dem Trainingsstreik der Profis aus Unmut über die vorangegangene Aussortierung von Stürmer Adam Szalai.