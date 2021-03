Publiziert 14/03/2021 Am 09:08 GMT | Update 14/03/2021 Am 09:12 GMT

Das wird wohl nur möglich sein, wenn sich der BVB regelmäßig für die Champions League qualifiziert. Daher gibt Zorc der Bundesliga derzeit klar Priorität vor der Königsklasse, in der die Dortmunder das Viertelfinale erreicht haben, und dem DFB-Pokal. "Wir wollen nicht donnerstags in der Europa League spielen. Wir möchten unsere Visitenkarte in der Champions League abgeben", sagte der 58-Jährige.

Das könnte Dich auch interessieren: Mit Geduld und Wind: BVB nutzt den Brandt-Beschleuniger

(SID)

Bundesliga Reus, Hummels und Morey verletzt: BVB gibt Update VOR 14 STUNDEN

BVB-Trainer Terzic: Mit Sieg gegen Berlin heißen Endspurt starten

Bundesliga Hamann zerlegt Schalke: "Was sich diese Spieler erlauben ..." VOR 14 STUNDEN