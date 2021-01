Sancho wurde bei den Citizens ausgebildet und kam 2017 nach Dortmund. Dort setzte er sich auf Anhieb durch und wurde zu einem Leistungsträger. In der Vergangenheit wurde der Flügelstürmer immer wieder mit Manchester United in Verbindung gebracht.

Zorc lobt Favre-Nachfolger Terzic: "An richtigen Schrauben gedreht"

Bei einer Ablöse von 100 Millionen Euro müsste der BVB dank der Klausel 15 Prozent an City überweisen. Durch einen angebotenen Verzicht auf die Klausel will sich City bei der Borussia in die Pole-Position im Rennen um Haaland bringen.