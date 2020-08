Am 30. Juli startete der BVB in die Saisonvorbereitung für die neue Spielzeit. Zu diesem Zeitpunkt war der große Rivale aus dem Süden, der FC Bayern München, noch Champions-League-Achtelfinalist - also mitten in der wichtigsten Phase der Bayern-Saison.

Knapp drei Wochen später machte die Mannschaft von Hansi Flick in Lissabon durch einen 1:0-Erfolg gegen Paris Saint-Germain, an denen die Dortmunder im Achtelfinale gescheitert waren, das zweite Triple der Vereinsgeschichte perfekt (2013, 2020). Nun befindet sich der Klub am Anfang des wohlverdienten zweiwöchigen Urlaubs.

Der BVB dürfte also mit einem kleinen Vorsprung in die Saison gehen - zumindest was der Fokus und die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit angeht. Um diesen optimal zu nutzen, müssen die vielen jungen Stars nun schnell einen erwachsenen Fußball spielen.

Dortmund verspielte insgesamt 16 Punkte

Die Erfahrungen der vergangenen beiden Spielzeiten unter Lucien Favre dürften Warnung genug sein. 2018/19 verspielte der BVB einen Neun-Punkte-Vorsprung auf den FC Bayern, ein Jahr später, am Tag der Entlassung von Niko Kovac und der Übernahme von Hansi Flick beim FC Bayern, lag Schwarzgelb sieben Punkte vor Rotweiß. Das Ergebnis nach 34 Spieltagen war jedoch stets dasselbe - Blech für den BVB, die Schale ging nach München.

Dass sich der BVB in einen Rausch spielen und in der Bundesliga gegen 16 Teams dominieren kann, ist bekannt. Den langen Atem der Bayern haben die Westfalen aber noch lange nicht. Ein Hinweis auf die fehlende Erfahrung im Kader?

BVB: Der stärkste Kader der Vereinsgeschichte?!

Es gehört seit Jahren zur Philosophie in Dortmund, junge Talente auszubilden und sie nach ein paar Jahren als internationale Top-Stars zu den ganz großen Vereinen zu veräußern. In der Vergangenheit wurde so nicht nur die eigene Bilanz saniert, es entstanden auch aufregende, junge und erfolgreiche Teams. Im Jahr 2011 und 2012 dominierte eine blutjunge Mannschaft unter Trainer Jürgen Klopp über die Liga, holte zweimal die Meisterschaft und gewann den DFB-Pokal. Damals mit jungen Führungsspielern wie Nuri Sahin, Mario Götze und Shinji Kagawa.

Shinji Kagawa und Mario Götze 2011 bei Borussia Dortmund Fotocredit: Getty Images

Die Pendants aus der aktuellen Mannschaft heißen Erling Haaland, Jadon Sancho, Giovanni Reyna, Jude Bellingham oder Reinier.

Für viele gilt Borussia Dortmund 2020/21 als die talentierteste, vielleicht stärkste Version seiner selbst, die es jemals gab. Auch, weil ein Großteil der Mannschaft schon im letzten Jahr zusammenspielte und bis auf Achraf Hakimi keine Säule wegbrach.

Sancho und Haaland sind jetzt "die Älteren"

Vor allem der Verbleib von Sancho könnte für den BVB zum absoluten Faustpfand werden. Im vergangenen Jahr war der Engländer mit 20 Toren und ebenso vielen Assists einer der besten Scorer Europas und folgerichtig schwer umworben. Lange Zeit deutete alles auf einen Wechsel zu Manchester United hin, doch die Red Devils weigerten sich, die Ablöseforderungen von 120 Millionen Euro zu erfüllen.

Nun geht Sancho, selber erst 20 Jahre, bereits in seine vierte Saison mit dem BVB - und das als Führungsspieler. "Er und Erling Haaland übernehmen jetzt etwas die Rolle der Älteren, obwohl sie auch erst 20 sind", schwärmte der 17-jährige Reyna im Trainingslager im schweizerischen Bad Ragaz. "Wenn wir Jüngeren etwas benötigen, können wir sie immer fragen und sie helfen uns."

Borussia Dortmund: Giovanni Reyna (li.) und Erling Braut Haaland (re.) Fotocredit: Getty Images

Es ist sicher ein gutes Zeichen, dass die viele junge Spieler im Kader der Borussia schon jetzt Verantwortung übernehmen. Zusammen mit den wirklich Älteren, Mats Hummels (31), Axel Witsel (31) und Marco Reus (30) könnte die Mischung aus jugendlicher Leichtigkeit und gestählter Erfahrung perfekt sein.

Jetzt kommt es auf Favre an, seiner Mannschaft einen erwachseneren Spielstil einzuimpfen. Gelingt das, könnte nach der Hinrunde nicht nur ein Vorsprung auf die Bayern herausspringen, sondern dieser vielleicht sogar zum Titel reichen.

