"Ich weiß, wie Hannes tickt, wie er funktioniert. Ich kenne ihn schon seit der U16", sagte Rose: "Mir war klar, dass ihn das heute motiviert." Rose und Wolf hatten 2017 mit RB Salzburg sensationell die UEFA Youth League gewonnen, später trennten sich die Wege. Im Sommer holte Rose seinen Spezi dann auf Leihbasis aus Leipzig, am Samstag stand er erstmals in der Startelf. Und es kam, wie es kommen musste.

Zumindest RB brachte sie Pech: Nur drei Tage nach dem deftigen 0:5 bei Manchester United gab es den nächsten Dämpfer, Platz eins ist nach drei Wochen wieder futsch. Und schon am Mittwoch wartet in der Champions League das "Alles-oder-Nichts"-Spiel (Nagelsmann) gegen Paris St. Germain. Ihm bleibe derzeit kaum Zeit zum Trainieren, sagte Nagelsmann, nebenan stimmte Rose nickend zu. Schon am Montag fliegt die Borussia in die Ukraine, in Kiews geht es gegen Schachtjor Donezk.