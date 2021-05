Dem Bericht zufolge soll Flick auf seinen kurz bevorstehenden Wechsel zum Deutschen Fußball-Bunde hingewiesen haben, da sich die Vertragsverhandlungen bereits auf der Zielgeraden befinden würden.

Nach Informationen der "Abendzeitung" gibt es bereits konkrete Details, wie der neue Vertrag des Sextuple-Trainers beim DFB aussehen soll. Angeblich wird Flick einen Vertrag bis 2024 erhalten. Damit würde er die Nationalmannschaft zunächst bei der WM 2022 sowie bei der Heim-EM 2024 betreuen.

Trotz der angeblichen Absage sollen die Barça-Bosse die Bundesliga weiterhin genau beobachten. Präsident Joan Laporta sei beeindruckt von der taktischen Entwicklung sowie dem physischen Niveau in der deutschen Liga.

Koeman ist seit vergangenem Sommer Trainer beim FC Barcelona. Ob der Niederländer jedoch seinen Vertrag bis 2022 erfüllen wird, bleibt abzuwarten, da das Vertrauen in den Coach kontinuierlich sinken soll. Die sehr hohen sportlichen Ziele hat der Coach mit dem FC Barcelona bislang nicht erfüllt.

In der Champions League schied der La-Liga-Klub bereits im Achtefinale gegen Paris Saint-Germain aus . In der spanischen Liga liegen die Katalanen zwei Spieltage vor Schluss mit vier Punkten Rückstand auf Atlético Madrid auf Platz zwei, Real Madrid hat allerdings noch ein Spiel weniger absolviert und könnte am Donnerstagabend an Barça vorbeiziehen.