Bayern Münchens Triple-Trainer Hansi Flick verschwendet nach dem Triumph in der Champions League keinen Gedanken an einen möglichen Absturz. "Ich habe auch keine Angst vor dem, was kommt", sagte der 55-Jährige der Wochenzeitung "Die Zeit". Seine Mannschaft werde jedoch "einige Spieler verlieren, die enorme Qualitäten haben", betonte Flick, "das müssen wir auffangen."

Flick machte zudem deutlich: "Wenn ich mit diesem Kader weiterarbeiten könnte, das wäre schön. Aber das ist nun mal nicht der Fall." Dennoch habe er "ständig noch Ziele".

"Wir haben jetzt etwas Besonderes geschafft, etwas, was uns vielleicht nicht alle zugetraut haben. Aber ich weiß eben auch, dass das alles in dem Moment vorbei sein wird, in dem die neue Saison startet. Das entspricht ja dem Leben", ergänzte Flick. Die neue Spielzeit beginnt für den deutschen Rekordmeister schon am 11. September mit dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Fünftligist 1. FC Düren.

Flick weiß um die Größe der Herausforderung. "Es gibt einen schönen Satz: 'Erfolg ist kein Besitz. Er ist nur gemietet.' Und die Miete ist jeden Tag fällig", meinte er: "Klar könnte ich sagen: Jetzt habe ich viel erreicht. Jetzt lehne ich mich mal zurück. Aber das entspricht nicht dem Anspruch, den ich an mein Leben habe."

(SID)

