Nach nur einem Sieg aus den ersten sechs Spielen war Hertha BSC beim gut in die Saison gestarteten FC Augsburg gefordert, um nicht schon früh den Anschluss an die internationalen Plätze zu verlieren. Bei kalten Temperaturen und viel Nebel in Augsburg brauchten beide Teams etwas Anlaufzeit, ehe es in der WWK Arena die ersten Torabschlüsse zu vermelden gab.