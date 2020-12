Gegen den Tabellennachbarn aus der Hauptstadt ging der SC Freiburg mit der ersten Möglichkeit in Führung. Nach Flanke von Jonathan Schmid stand Vincenzo Grifo im Strafraum völlig frei und konnte den Ball aus sechs Metern Torentfernung über die Linie köpfen (7.).

Bei den Gästen saß der Schock über diesen Rückstand tief, bei Hertha lief in der Anfangsphase nur wenig zusammen. Meist kamen die Berliner einen Schritt zu spät im Zweikampf, in der Offensive gelang kaum eine Kombination.

Bundesliga Legende traut Lewandowski 300 Tore zu: "Noch lange nicht fertig" GESTERN AM 11:59

Die Hausherren zeigten sich indes selbstbewusst, Roland Sallai fasste sich am linken Strafraumeck ein Herz und zog wuchtig ab, der Schuss ging knapp rechts am Tor von Rückkehrer Alexander Schwolow vorbei (13.). Wenig später fackelte der Ungar aus 17 Metern erneut nicht lange, Torunarigha konnte den Flachschuss aber blocken (21.).

Auch in der Folge behielt der SC Freiburg die Oberhand, störte Hertha spätestens ab der Mittellinie und ließ die Berliner so kaum einmal Raum für einen ruhigen Spielaufbau. Erst zum Ende des ersten Durchgangs wurden die Hausherren etwas weniger konsequent, sodass Hertha das erste Mal zu Torabschlüssen kam: Zunächst bediente Dodi Lukébakio den mitgelaufenen Maximilian Mittelstädt links im Strafraum, dessen Schlenzer aus 15 Metern von Keven Schlotterbeck geblockt wurde (36.). Kurz darauf probierte es Vladimír Darida aus der Distanz, konnte Florian Müller im Tor der Breisgauer aber nicht ernsthaft gefährden (41.).

Sekunden vor dem Halbzeitpfiff hatte Torschütze Grifo dann aus Freiburger Sicht noch die Großchance, auf 2:0 zu erhöhen. Bei einem Konter lief der Stürmer alleine in Richtung Schwolow zu, probierte es dann aber mit dem Lupfer, den der herausgeeilte Ex-Freiburger sicher aus der Luft pflückte (45.).

Herthas Trainer Bruno Labbadia reagierte und brachte zur zweiten Halbzeit Javairô Dilrosun für den schwachen Mathus Cunha (46.). Berlin wirkte nun auch deutlich bemühter und wurde gefährlicher. Zunächst traf Niklas Stark im Anschluss an einen Eckball per Kopf nur den Querbalken (51.), ehe sein Mannschaftskollege Lukébakio es wenig später besser machte. Nach einer Flanke von Dilrosun tauchte Lukebakio freistehend am zweiten Pfosten auf und drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie (52.).

Die Gäste waren nun das bessere Team, vor allem Dilrosun erwies sich als Aktivposten. Der Niederländer wurde auch selbst gefährlich, sein frecher Schuss aus spitzem Winkel landete am rechten Außenpfosten (56.). Nur eine Minute später scheiterte Krzysztof Piątek nach Vorarbeit von Darida aus kurzer Distanz (57.) - die Großchance zur Führung.

Während die Hertha an ihrer Chancenverwertung verzweifelte, machte es der SC Freiburg besser. Nach einem Steilpass von Philipp Lienhart fälschte Herthas Jordan Torunarigha unglücklich vor die Füße von Ermedin Demirović ab, der aus 15 Metern eiskalt zum 2:1 vollstreckte (59.). Plötzlich war nun Freiburg wieder tonangebend, zumal Manuel Gulde eine Grifo-Ecke zum 3:1 verwerten konnte (67.).

Hertha erholte sich von diesem Doppelschlag nicht mehr, stattdessen hatten die eingewechselten Lucas Höler (69.) und Jeong Woo-yeong (73.) sowie Baptiste Santamaria (77.) noch gute Möglichkeiten für den SC.

In der Nachspielzeit war es schließlich der ebenfalls eingewechselte Nils Petersen, der nach einem Foul von Deyovaisio Zeefuik an Höler den fälligen Elfmeter zum 4:1-Endstand verwandelte (90.+4).

Die Stimmen:

Maximilian Mittelstädt (Hertha BSC): "Wenn man die Chancen vorne nicht nutzt, kriegt man sie hinten rein. In der ersten Halbzeit waren wir überhaupt nicht im Spiel, das war nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Wir müssen das aufarbeiten, wir müssen die Fehler in der Winterpause analysieren und dann besser zurückgekommen."

Vincenzo Grifo (SC Freiburg): "Wir sind sehr, sehr glücklich. Wir haben uns vorgenommen, dass wir 2020 genauso abschließen wollen. Nils (Petersen; Anm. d. Red.) wird an Weihnachten arm sein, weil wir gewettet haben, dass ich eine Waschtasche bekomme, wenn ich ein Kopfballtor mache."

Der Tweet zum Spiel:

Bei den Fans von Hertha BSC macht sich so langsam wieder Unruhe breit.

Das fiel auf: Freiburg funktioniert

Freiburgs Pressing machte es schon einigen Mannschaften im Schwarzwald-Stadion schwer. Das musste zuletzt nicht nur Bielefeld sondern auch Borussia Mönchengladbach am eigenen Leib erfahren. Christian Streich hat es geschafft, seiner zu Beginn der Saison noch verunsicherten Mannschaft ein System mitzugeben, an dem sie sich ab- und aufarbeiten können.

Die Fünferkette mit zwei offensiven Außenspielern wie Schmid und Günter arbeitet sehr diszipliniert, in der Mitte fungiert Neuzugang Santamaria als Strippenzieher. Die Offensivreihe aus Sallai, Grifo und Demirović setzte Herthas Defensive immer wieder früh unter Druck, sodass die Berliner kaum einmal einen geregelten Spielaufbau hinlegen konnten. Erst zu Beginn des zweiten Durchgangs ließ Freiburg in dieser Hinsicht nach, Hertha wurde in der Konsequenz sofort stärker.

Die Statistik: 1

Für Edin Demirović war es der erste Treffer für den SC Freiburg. Einmal mehr bewies Christian Streich also seinen guten Riecher für Stürmer, als er Demirović gegen Hertha den Vorzug vor Petersen gab.

TV-Tipp: Loving Maradona - ein Film über den Mythos Maradona. Am Montag um 20:30 Uhr bei Eurosport 1 und bei Eurosport mit Joyn!

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Dinge, die auffielen: Kimmich macht den Netzer

BVB-Coach Terzic: Bei Moukoko "noch so viel Luft nach oben"

Bundesliga 28 Spiele ohne Sieg: Schalke verliert auch gegen Freiburg 16/12/2020 AM 19:20