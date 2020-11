Perfekter Start für die Hertha ins Spiel. Bereits in der 6. Spielminute rutsche Matheus Cunha nach Zuspiel von Dodi Lukébakio aus 16 Metern Torentfernung zwar weg, platzierte seinen Schuss dennoch in der linken Ecke. Die Wölfe, die eigentlich zu Beginn einen guten Eindruck machten, brauchten nach dem Rückstand etwas, um zurück in die Partie zu kommen. Doch nach einer Viertelstunde wurde Wolfsburg wieder stärker und kam durch ein Traumtor von Ridle Baku zum verdienten Ausgleich. Alexander Schwolow war beim wuchtigen Abschluss aus 16 Metern unter die Latte ohne Abwehrchance (20.).