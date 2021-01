Nach nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Bundesligaspielen wollte die Hertha gegen Bremen wieder in die Erfolgsspur zurückfinden, doch das Unternehmen erhielt bereits nach neun Minuten einen ersten Dämpfer.

Weil sich Maximilian Mittelstädt bei einer Grätsche im eigenen Strafraum zu ungeschickt gegen Romano Schmid anstellte, blieb Schiedsrichter Daniel Schlager keine andere Möglichkeit als auf den Punkt zu zeigen. Hertha-Leihgabe Davie Selke übernahm die Verantwortung vom Punkt und traf sicher mit der Innenseite in den rechten Winkel (10.).

Nach einem plumpen Foulspiel von Bremens Jean-Manuel Mbom an Berlins Edeltechniker Matheus Cunha bekam auch die Hertha wenig später einen Elfmeter zugesprochen, ließ die Gelegenheit zum Ausgleich aber leichtfertig liegen. Der gefoulte Cunha trat höchtspersönlich an, scheiterte mit einem unplatzierten Strafstoß aber an Werder-Torwart Jiri Pavlenka (21.).