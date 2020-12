In seinem Brief übte Hitzlsperger scharfe Kritik an Präsident Claus Vogt. "Ein tiefer Riss geht durch unseren Klub. (...) Der Riss verläuft zwischen unserem Präsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden Claus Vogt auf der einen Seite und dem gesamten Vorstand der AG und zahlreichen Gremienmitgliedern aus Präsidium, Aufsichtsrat und Vereinsbeirat sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der anderen Seite. Dieser Zustand ist nun endgültig unzumutbar geworden", schrieb der 38-Jährige: