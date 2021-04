Plötzlich stand Ansgar Knauff im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen Manchester City (1:2) von Beginn an auf dem Platz. Das Startelfdebüt des 19-Jährigen fand gleich auf der ganz großen Bühne statt. Zuvor durfte sich Knauff in drei Kurzeinsätzen in der Bundesliga und der Champions-League-Gruppenphase bei der ersten Mannschaft von Borussia Dortmund beweisen.