In einigen Medien war nach der Bekanntgabe der Trennung von Ibisevic über einen Zusammenhang mit einer Streitigkeit zwischen dem Bosnier und Schalkes Co-Trainer Naldo spekuliert worden.

Sportvorstand Jochen Schneider betonte in einer Stellungnahme der Königsblauen jedoch , dass die Entscheidung gegen Ibisevic "überhaupt nichts mit dem emotionalen Ausbruch im Training am vergangenen Sonntag" zu tun hatte.

Zwischen Verein und Spieler habe es einfach nicht gepasst, erklärte der 50-Jährige: "Es geht hier nicht um Einzelschicksale, sondern ausschließlich um den Klassenerhalt unseres Vereins." Die Schalker liegen nach neun Bundesliga-Spieltagen mit nur drei Punkten am Tabellenende.

Durch die Vertragsauflösung wäre Ibisevic für die Kölner schon im Winter ablösefrei zu haben. Erst im September war der 36-Jährige von Hertha BSC nach Gelsenkirchen gewechselt. In der laufenden Saison stand Ibisevic allerdings nur in fünf Spielen, davon vier in der Bundesliga, für Schalke auf dem Platz.