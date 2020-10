Die Inzidenz (Corona-Neuinfektionen der vergangenen 7 Tage pro 100.000 Einwohner) soll nach dem Willen einiger Chefetagen nicht mehr den Ausschlag dafür geben, ob und wie viele Zuschauer in die Stadien dürfen. "Wir sollten uns grundsätzlich fragen, ob wir nur den Inzidenzwert betrachten oder das umfangreiche Hygienekonzept der Klubs heranziehen", sagte Geschäftsführer Alexander Wehrle vom 1. FC Köln dem "Stadt-Anzeiger": "Unseres ist als tragfähig und hervorragend eingestuft worden."

Ähnlich äußerte sich Stefan Reuter. "Wir wünschen uns eine fakten-basierte Diskussion darüber, ob man diese Regelung modifizieren sollte", sagte der Manager des FC Augsburg: "Die Bundesliga hat an allen Standorten gezeigt, dass sie Spiele mit Zuschauern unter Einhaltung der Hygienevorschriften sehr gut durchführen kann." Laut FCA-Geschäftsführer Michael Ströll sollten die Behörden berücksichtigen, dass es sich "um Freiluftveranstaltungen handelt".

Inwieweit diese Einlassungen stichhaltig sind, lässt sich allerdings kaum nachvollziehen. Auch Behauptungen, wonach sich im Stadion bisher niemand angesteckt habe, sind nur schwer bis gar nicht zu überprüfen. Viel mehr legen die Aussagen den Schluss nahe, dass die Verantwortlichen beim Blick auf das COVID-19-Dashboard des Robert Koch-Instituts (RKI) zu viel orange und rot sehen. Aufgrund der RKI-Einstufung von Risikogebieten ist nämlich klar, dass zahlreiche Partien am Wochenende ohne oder nur mit ein paar Hundert Zuschauern stattfinden werden.

So macht Kanzleramtsminister Helge Braun keinen Hehl daraus, dass die jüngsten Verabredungen von Bund und Ländern "vermutlich nicht" ausreichen.

"Wir müssen im Grunde genommen mehr machen und vorsichtiger sein als das, was die Ministerpräsidenten beschlossen haben", sagte der CDU-Politiker im "ARD-Morgenmagazin". Es sei vielmehr an der Zeit, seine Kontakte in allen Lebensbereichen deutlich zu reduzieren.