Der Ertrag für all die Anstrengungen und Kosten steht aber in keinem Verhältnis. Die hoffnungsvollen Jungstars im Kader kommen aus Paris, Salzburg oder New York und nicht aus Leipzig, Eilenburg oder Delitzsch. Als Konsequenz krempelte RB die Nachwuchsarbeit seit dieser Saison um, es soll verstärkt altersübergreifend und individual-spezifisch trainiert werden.

Nagelsmann würde gerne mehr Talente ins kalte Wasser werfen, so wie er es zuvor auch in Hoffenheim gemacht hatte. Durch die immensen Belastungen in dieser Saison sei die Chance so groß wie nie, so Nagelsmann. Wosz und Co. müssten nur den Eindruck vermitteln, "diese Welt einreißen zu wollen".