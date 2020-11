"Der nervt mich zwar immer, weil er so gut ist und auch gegen uns trifft", gestand der 61-Jährige. "Aber so wie er das macht, das ist schon krass, eine wahnsinnige Entwicklung. Der Junge imponiert mir."

Zudem sei er mit dem aktuellen Dortmunder Kader auch zufrieden. "Wir haben in den vergangenen Monaten auch weitere gute, gierige Typen dazubekommen", sagte Watzke. "Haaland, Can, Bellingham…".

Vor dem Spitzenspiel am kommenden Samstag (ab 18:30 Uhr im Liveticker) sind der BVB und der FC Bayern punktgleich in der Bundesliga. Der Rekordmeister aus München führt aufgrund des besseren Torverhältnisses die Tabelle an.