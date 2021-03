Publiziert 24/03/2021 Am 16:00 GMT

Kimmich zeigte sich interessiert: Der deutsche Nationalspieler würde "gerne mal sehen, was die beiden jeden Tag so machen".

Realistisch scheint eine Verpflichtung der beiden Weltfußballer allerdings nicht. CR7 strebt eine Rückkehr zu Real Madrid an. Aber auch die Bayern haben in der Offensive vorerst keinen Bedarf, zumal man mit Robert Lewandowski den aktuellen Weltfußballer in den eigenen Reihen hat.

Auch "La Pulga" scheint mit seinen 34 Jahren nicht wirklich eine ernstzunehmende Option, da der Star des FC Barcelona wohl auch das Gehaltsgefüge beim deutschen Rekordmeister sprengen würde.

Glaubt man den Gerüchten der vergangenen Wochen, wird der Stürmer womöglich am ehesten zu Manchester City wechseln, um dort noch einmal die Champions League zu holen - sofern er nicht ohnehin bei Barça bleibt.

In naher Zukunft wird es also für Kimmich ein unerfüllter Wunsch bleiben, mit den beiden Superstars gemeinsam auf dem Trainingsplatz zu stehen.

