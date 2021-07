Immerhin hat Nagelsmann von seinem ersten Auftritt auf dem berühmten Rathausbalkon genaue Vorstellungen. Dann werde er "hoffentlich die silberne Schale in die Massen recken dürfen und mit den Fans feiern", sagte der 33-Jährige bei seiner launigen Vorstellung am Mittwoch beim deutschen Rekordmeister. Die Motivation für eine Party auf dem Marienplatz sei gerade für ihn, der schon als Kind in Bayern-Bettwäsche schlief, "riesig. Hoffentlich wird es im nächsten Mai das erste Mal für mich sein. Das wird sicher der emotionalste Moment für mich".

Hoffentlich? Alles andere als der zehnte Titel in Folge kommt für den FC Bayern nicht infrage, das weiß der 33-Jährige auch: "Ich bin mir bewusst, dass man hier Titel gewinnen muss. Ich will Titel gewinnen", sagte er bestimmt - und Oliver Kahn nickte daneben zustimmend. Der Vorstandschef hatte kurz zuvor noch einmal die riesigen Erwartungen formuliert. Nagelsmann solle einzelne Spieler und die Mannschaft "entwickeln und auf die nächste Stufe bringen". Und das sollte natürlich "mit Titeln einhergehen".

Aber beim FC Bayern seien sie "absolut überzeugt, dass Julian diese Ziele erfüllen kann. Es liegt eine spannende und großartige Zukunft vor uns", sagte Kahn, der auch mehrmals von einer "künftigen Ära" sprach. Fünf Jahre gilt der Vertrag des Nachfolgers von Hansi Flick. Nagelsmann soll mit seiner lockeren und unverkrampften, aber auch direkten Art neue Impulse setzen - ohne den Verein komplett auf den Kopf zu stellen. Das hat er auch gar nicht vor. Es gehe letztendlich darum, "den erfolgreichen Weg weiterzuführen", sagte er.

Bundesliga Mit dieser Aussage sorgt Nagelsmann bei seiner Antritts-PK für Lacher VOR 35 MINUTEN

Deshalb setzt der "1a-Wunschtrainer" (Sportvorstand Hasan Salihamidzic) weiter auf Torwart Manuel Neuer als Kapitän. Auch in Sachen Taktik ist keine Revolution zu erwarten. "Es wird nicht so sein, dass wir siebenmal im Spiel die Grundordnung wechseln", sagte Nagelsmann. Er könne da allen "die Angst nehmen. Auch bei Hansi war die Taktik fließend. Es geht darum, flexibel zu sein".

Aber nur bis zu einem gewissen Grad. Denn grundsätzlich werde er "die Spieler auf ihren besten Positionen spielen lassen". Im Gegensatz zur Nationalmannschaft unter Ex-Bundestrainer Joachim Löw, in der vor allem die Versetzung von Joshua Kimmich nach rechts für reichlich Aufregung gesorgt hatte. Doch damit will sich Nagelsmann nicht weiter beschäftigen. Auch seine elf EM-Teilnehmer sollen ihre Enttäuschungen bei ihrer Rückkehr in den kommenden zwei, drei Wochen schnell vergessen. Sie müssten "nach vorne schauen". Das gilt vor allem für den bei der EM heftig kritisierten Leroy Sane, dem Nagelsmann den Rücken stärkte. "Er hat herausragende Qualitäten", betonte er. "Ich bin mir sicher, dass wir einen stärkeren Leroy Sane sehen werden."

Nagelsmann setzt im Umgang mit seinen Stars auf Kommunikation. Sein Alter spiele dabei keine Rolle: "Natürlich bin ich noch jung, aber wir werden das hinbekommen. Es ist kein Problem, das Manuel Neuer ein paar Tage älter ist." Neuer ist 35. Ich werde auf jeden Fall "nicht von oben herab und autoritär auftreten". Seinen Spielern schickte Nagelsmann bereits ein kurzes Video. Da sagte er laut Sport Bild zur Begrüßung. "Servus, Jungs, für alle, die nicht wissen, wer da vor der Kamera steht: Ich bin Julian Nagelsmann, 33 Jahre alt und euer neuer Trainer, worüber ich mich sehr freue!"

(SID)

Mit dieser Aussage sorgt Nagelsmann bei seiner Antritts-PK für Lacher

Bundesliga Nagelsmann klärt Kapitänsfrage - Rückendeckung für Sané VOR 2 STUNDEN