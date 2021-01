Schon in den direkten Duellen gegen die Mitbewerber um die Champions-League-Siege war der Tabellenzweite sieglos geblieben. "Gegen Dortmund war es in der zweiten Halbzeit zu wenig, diesmal 30 Minuten. Auf diesem Niveau geht das nicht", kritisierte Torhüter Peter Gulasci, der bei beiden Gegentoren absolut machtlos war.

An fehlender Erfahrung konnte es kaum liegen, denn Nagelsmann schickte in seinem 50. Bundesligaspiel auf der Bank der Sachsen das mit einem Durchschnittsalter von 26,4 Jahren älteste RB-Team seit mehr als sechs Jahren auf den Platz. Aber zu negativ wollte der 33-Jährige das Ergebnis nun auch nicht sehen:

Und zumindest bis zum Saisonende dürfte Glasner dabei auf Wout Weghorst zählen können. In seinem 100. Pflichtspiel für die Norddeutschen erzielte der Niederländer per Kopf sein elftes Saisontor. Elf Treffer in den ersten 16 Begegnungen, das war zuletzt dem Brasilianer Grafite in der Meistersaison 2008/2009 im VfL-Trikot gelungen.