Sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft hat Karim Adeyemi bereits gegeben und sogleich mit einem Tor garniert. Auch in der Champions League kommt der 19-Jährige bereits auf vier Einsätze. Im kommenden Jahr soll dann auch das erste Spiel in einer der europäischen Top-5-Ligen folgen.

Dass man das Sturmtalent bei Red Bull Salzburg nicht auf Dauer werde halten können, ist den Verantwortlichen beim österreichischen Meister bewusst. Zu gut trumpfte Adeyemi in den vergangenen Monaten auf.

Beim Champions-League-Auftakt gegen den FC Sevilla (1:1) stellte er mit drei herausgeholten Elfmetern in der ersten Halbzeit einen neuen CL-Rekord auf und wurde, obwohl er den ersten Strafstoß selbst verschoss, anschließend zum Spieler des Spiels gewählt.

Auch in der österreichischen Liga zeigte er sich in bester Torlaune und erzielte sechs Treffer in den ersten sieben Spielen. Die europäischen Spitzenklubs reiben sich bei Adeyemis Talent bereits die Hände, doch die besten Karten hat ausgerechnet der Klub, der ihn mit zehn Jahren aus dem eigenen Nachwuchs ziehen ließ - der FC Bayern.

Adeyemi über Bayern-Abfuhr in der Jugend: "Das motiviert mich"

Ginge es nach Adeyemi, ist eine Rückkehr nach München der nächste Schritt in der Karriere, wie er laut "Marca" erklärte: "Wenn sie mir ein Angebot machen würden, glaube ich, dass ich diesen Weg wählen würde."

Dort möchte er es seinen Kritikern beweisen. "Ich möchte ihnen zeigen, was ich kann, wer ich bin und dass es ein Fehler war, mich gehen zu lassen. Das motiviert mich", erklärte Adeyemi weiter. Über den Umweg SpVgg Unterhaching und nun Salzburg hat es Adeyemi doch noch in die Weltspitze geschafft.

Bereits 2020 sollen lukrative Angebote, unter anderem von Borussia Dortmund und dem FC Barcelona, vorgelegen haben, doch Adeyemi entschied sich für eine Verlängerung in Salzburg. "Wir sind uns seines außergewöhnlichen Talents bewusst, wie die Angebote des FC Barcelona und anderer großer Klubs zeigen", weiß auch Christoph Freund, der sportliche Leiter der Roten Bullen.

Im kommenden Sommer dürfte es dann aber nahezu unmöglich werden, Adeyemi von einem Verbleib zu überzeugen.

