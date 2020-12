Abschalten? Das scheint bei Joshua Kimmich selbst über Weihnachten undenkbar - auch wenn der Mittelfeld-Boss von Bayern München zwei kleine Kinder hat. Doch wer wie ein "Berserker" für sein Comeback schuftet und seine Mitspieler in der Freizeit mit Coaching-Nachrichten aufs Handy nervt, der lässt auch über die Feiertage nicht locker. Erst recht nicht nach einer so verheißungsvollen Rückkehr.

"Believe in yourself", kommentierte Kimmich sein erstes Spiel seit Anfang November bei Instagram - dieser unerschütterliche Glaube in die eigenen Fähigkeiten ist typisch für ihn.

Nicht nur bei den Bayern. "Joshua hat eine unglaubliche Mentalität, er ist ein Vorbild an Einsatz und Charakter. Wir brauchen ihn im EM-Jahr", sagte Bundestrainer Joachim Löw am Rande der FIFA-Wahl, bei der Kimmich in die Weltelf berufen wurde. Warum? "Er ist in seinen jungen Jahren gar nicht mehr wegzudenken, bei Bayern und in der Nationalmannschaft", sagte Rekordnationalspieler Matthäus, der in Kimmich den "Kapitän der Zukunft" beider Teams sieht.