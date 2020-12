Kolasinac hatte bereits von 2012 bis 2017 für Schalke gespielt, ehe er ablösefrei zu den Londonern in die Premier League wechselte. Für die Gunners absolvierte er seither 113 Spiele.

Fraglich ist allerdings, wie die finanziell angeschlagenen Königsblauen das Gehalt stemmen wollen. Kolasinac will offenbar auf einen Großteil seines Gehalts von angeblich neun Millionen Euro verzichten. Dennoch muss Schalke wohl ein Halbjahresgehalt von 2,4 Millionen Euro zahlen. Der FC Arsenal soll allerdings auch bereit sein, einen Teil des Salärs zu übernehmen.

Angeblich könnte der Transfer schon in den kommenden Tagen verkündet werden, berichtet "Sky". Kolasinac, der unter Arsenal-Trainer Mikel Arteta in dieser Saison nur neun Spiele absolvierte, könnte dem abstiegsbedrohten Traditionsklub aus Gelsenkirchen in der wackligen Defensive (36 Gegentore nach 13 Spieltagen) helfen.