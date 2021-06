Publiziert 13/06/2021 Am 11:46 GMT | Update 13/06/2021 Am 11:49 GMT

"Ich muss die richtige Entscheidung treffen, was schwierig ist. Ich muss mir jede Gelegenheit geben, eine für mich gute Entscheidung zu treffen", so Mbappé.

Will PSG eine Ablösesumme für den 22-Jährigen kassieren, müsste er also noch dieses Jahr den Klub wechseln. Besonders Real Madrid wurde immer wieder mit dem Stürmer in Verbindung gebracht.

Allerdings will PSG Mbappé unbedingt halten. Präsident Nasser al-Khelaifi verkündete erst vor wenigen Wochen, dass er seinem Star keine Freigabe für einen Wechsel erteilen werde.

Bundesliga BVB lehnt erstes Angebot von Manchester United für Sancho ab 25/05/2020 AM 15:33

Mbappé wechselte 2017 vom AS Monaco nach Paris. Der Offensivspieler ist eine der Säulen des Vereins. Mit ihm gewann der Klub unter anderem dreimal die französische Meisterschaft. Die "Sport Bild" spekuliert, dass der Spieler dem Klub mit seiner Aussage auch etwas Druck im Hinblick auf mögliche Neuansetzungen machen wolle.

Das könnte Dich auch interessieren: Nach Drama um Eriksen: Finnland gewinnt EM-Debüt - Pohjanpalo jubelt nicht

Kuriose Kader und heiße Youngster: Die Zahlen und Fakten zur EM

EURO 2020 Große EM-Prognose: Netzwerk tippt auf Blamage für Deutschland GESTERN AM 12:19