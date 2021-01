Bruno Labbadia schüttelte den Kopf und vergrub die Hände in den Manteltaschen. Nach dem erneuten Tiefschlag wirkte der Trainer von Hertha BSC wie verloren. Seine Zeit in Berlin läuft ab, nach dem 1:4 (1:2) im seinem vermeintlichen "Endspiel" gegen Werder Bremen droht dem 54-Jährigen das Aus.

Der 54-Jährige fügte an: "Wir sind die Letzten, die irgendetwas schönreden. Ich kann nur sagen, was wir jeden Tag alles betreiben. Wir haben jetzt eine brutale Enttäuschung erfahren, das ist ein Scheiß-Gefühl und dem kann man mal freien Lauf lassen. Alles andere werden wir dann sehen. Es geht vor allem darum, dass der Verein Erfolg hat."

Laut "Bild"-Zeitung soll die Entscheidung gegen Labbadia bereits gefallen sein. "Das kann ich nicht bestätigen", sagte Manager Michael Preetz dem "ZDF," fügte aber an: "Das ist ein extrem bitterer Abend für uns alle." Der Stuhl des Managers wackelt in Berlin ebenfalls.

In einem hektischen und kampfbetonten Spiel erzielte der Ex-Herthaner Davie Selke für Werder mit einem verwandelten Foulelfmeter das 1:0 (10.). Zehn Minuten später bekam auch Hertha einen zweifelhaften Strafstoß zugesprochen, doch der angeblich gefoulte Matheus Cunha vergab kläglich. Verteidiger Ömer Toprak besorgte nach einer Ecke per Kopf das 2:0 (29.) für die Gäste.

Hertha brachte sich jedoch erneut selbst in Schwierigkeiten. Maximilian Mittelstädt grätschte völlig unnötig im eigenen Strafraum und traf Romano Schmid klar am Fuß - Elfmeter. Selke verwandelte mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel und feierte das Tor gegen seine ehemaligen Teamkollegen ausgelassen. Der Stürmer musste jedoch offenbar am Oberschenkel verletzt bereits nach einer halben Stunde ausgewechselt werden.