Gegenwärtig seien "die Chancen gering, so einen Versuch in der Bundesliga mit Erfolg zu wagen und nur halbwegs unbeschadet davonzukommen", meinte Lahm (37).

Selbst wenn der betroffene Profi die nötige Reife für einen solchen Schritt hätte, könnte er "nicht mit der gleichen Reife bei allen Gegnern im Sport und ganz sicher nicht in allen Stadien rechnen dürfen, in denen er antritt", so Lahm, der in diesem Fall "gebrüllte Beleidigungen, Beschimpfungen und diffamierende Äußerungen" befürchtet: "Wer würde das aushalten? Und wenn ja, wie lange würde er es aushalten?"