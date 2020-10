Blitzstart für die Hertha: Bereits in der achten Spielminute zappelte der Ball nach einem schönen Konter über Vladimir Darida, Dodi Lukébakio und letztendlich Jhon Cordoba erstmals im Netz. Doch RB Leipzig zeigte sich keineswegs geschockt. Nur drei Minuten später erzielte Dayot Upamecano nach einem Freistoß von Christopher Nkunku und Lattentreffer Will Orban den 1:1 Ausgleich nach einer schönen Einzelaktion im Sechzehner mit Power-Abschluss in die kurze Ecke.