Der Fitnesstrainer lobte den 24-Jährigen, dass er alles dafür tun würde, um so schnell wie möglich wieder bei 100 Prozent anzukommen: "Er zieht wunderbar mit." Doch Sané sei "der Münchner Königstransfer”, so Broich, "deshalb brauchen wir ihn nicht fit, sondern topfit".

Hainer fügte an: "Wenn er vor einem steht und lächelt, das hat einfach etwas. Da schmelzen die Herzen dahin." So könne er "wirklich nicht verstehen", warum Sané in der Öffentlichkeit "so ein Image hat als snobistisch".