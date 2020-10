Sané verletzte sich bei der Ligapleite gegen Hoffenheim (1:4) am rechten Knie, an diesem erlitt er im Sommer 2019 einen Kreuzbandriss. Der ehemalige ManCity-Spieler musste aufgrund der Verletzung fast ein Jahr lang aussetzten. Dieses Mal handelte es sich jedoch "nur" um eine Kapselverletzung am Knie.

Bayern-Trainer Flick gab den restlichen Profis spontan am Montag frei, doch Sané trainierte im Leistungszentrum an der Säbener Straße. Zuvor war davon ausgegangen worden, dass Sané mindestens die Spiele gegen Atlético Madrid in der Champions League und gegen Eintracht Frankfurt verpassen werde, dem Bericht zufolge scheint allerdings ein Comeback am Samstag möglich. Flick sagte bereits nach dem Sieg im DFB-Pokal vergangene Woche, dass es bei Sane "sehr gut" aussehen würde. Im Champions-League-Spiel gegen Atlético wird Sané allerdings sicher noch fehlen.

Auch Joshua Kimmich absolvierte am Montag eine Trainingseinheit. Der 25-Jährige fehlte beim Ligaspiel gegen Bielefeld, da seine Freundin das zweite gemeinsame Kind erwartet. Ob Kimmich am Mittwoch in der Königsklasse (21 Uhr im Liveticker) wieder im Kader stehen wird, ist derzeit noch unklar. Bayern-Coach Flick hofft auf einen Einsatz seines Mittelfeldspielers.

