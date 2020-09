So lief das Spiel:

Leipzig erwischte den deutlich besseren Start. Die Nagelsmänner agierten mit hohem Tempo in Richtung Bayer-Kasten und belohnten sich in der 14. Minute für den Offensivdruck. Sven Bender bekam keinen Zugriff auf Yussuf Poulsen, der auf Emil Forsberg weiterleitete. Dieser wackelte Lars Bender im Strafraum aus und wuchtete zum 1:0 unter die Latte.

Sechs Minuten später glich Kerem Demirbay durch ein Sahnetor für Leverkusen aus. Angeliño leistete sich einen Fehlpass, indem er aus der Box zu Sven Bender spielte. Dieser bediente Demirbay, der rechts, nahe des Sechzehnerrands, auf die Tormitte schlenzte. Keeper Péter Gulácsi streckte sich, erreichte den Ball aber nicht, sodass dieser von der Unterkante der Latte zum 1:1 über die Linie prallte.

Im Anschluss kam die Werkself besser zurecht. Sie drückte auf den Führungstreffer, verpasste diesen jedoch. RB war im zweiten Abschnitt der ersten Halbzeit größtenteils mit der Defensivarbeit beschäftigt und tauchte offensiv nur noch selten in der Gefahrenzone auf.

Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide Teams zunächst im Mittelfeld. Die Leipziger waren etwas zweikampfstärker und ließen zunächst nicht viel zu, sie gerieten in der 59. allerdings in einen Konter und hatten Glück, dass Youngster Florian Wirtz aus etwa acht Metern an den Pfosten schoss.

Die 6.000 Zuschauer sahen ein Duell auf Augenhöhe, mit einem leistungsgerechten Zwischenstand. Beide Mannschaften hatten in der Schlussphase gute Offensivaktionen, brachten das Spielgerät aber nicht mehr im Kasten unter. Sowohl Leverkusen als auch Leipzig kamen in der zweiten Halbzeit je viermal zum Abschluss - je einmal davon wurde der Ball aufs Tor platziert.

Alexander Sørloth stand erstmals im Kader der Roten Bullen. Der Neuzugang von Premier-League-Klub Crystal Palace debütierte in der 27. Minute, indem er für den angeschlagenen Yussuf Poulsen eingewechselt wurde.

Das fiel auf: Wiedersehen mit dem Ex

Patrik Schick feierte sein Startelf-Debüt für die Werkself - und das gegen den Verein, dessen Trikot er in der Vorsaison trug. 22 Mal lief der tschechische Nationalstürmer, der in der Spielzeit 19/20 von der AS Rom an Leipzig ausgeliehen war, im deutschen Fußball-Oberhaus für die Sachsen auf. Ihm gelangen dabei zehn Tore und zwei Vorlagen.

RB-Neuverpflichtung Benjamin Henrichs kehrte an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der 23-jährige Rechtsverteidiger durchlief die Leverkusener Jugend und wechselte 2018 zur AS Monaco, ehe er im diesjährigen Sommer nach Deutschland zurückkehrte. Auch am zweiten Spieltag musste er zunächst auf der Bank Platz nehmen, kam allerdings in der 86. Minute für Dani Olmo in die Partie.

Die Statistik: 4

Der Begriff "Lieblingsgegner" beschreibt Forsbergs Verhältnis zu Gegner Leverkusen ganz gut. Er traf im deutschen Fußball-Oberhaus zum vierten Mal gegen die Werkself. Fünf Spiele benötigte er dafür. Gegen keinen Bundesligaverein netzte er häufiger.

