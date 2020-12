"Ich weiß, dass die Erwartungen an ihn enorm sind und was er als Fußballer bereits erreicht hat, wird vielleicht niemand mehr erreichen", meinte der Münchener Stürmer weiter.

Mit seinen Erfolgen und allem, was Messi in seiner Karriere geschafft habe, "bleibt er einer der Größten in der Geschichte", ist Lewandowski überzeugt.